München: Warum die Wiesn geschlossen wurde

Nach einer Sprengstoffdrohung in München blieb die Wiesn bis 17.30 Uhr geschlossen. Ein Statement der Polizei und was bisher bekannt ist – bei ZDFheute live.

Wo sonst ausgelassen gefeiert wird, sind Sprengstoff-Spürhunde im Einsatz: Nach einer Sprengstoffdrohung bleibt die Wiesn in München heute zunächst geschlossen - bis mindestens 17 Uhr. Nach Polizeiangaben wurde damit begonnen, das Festgelände mit Spürhunden abzusuchen, Mitarbeiter mussten es verlassen.

Die Schließung der Wiesn soll wohl zusammenhängen mit einem Brand in einem Münchner Wohnhaus. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein Mann ein Wohnhaus in Brand gesteckt und Sprengfallen deponiert. Der Mann wurde verletzt an einem nahe gelegenen See gefunden, er soll kurz darauf gestorben sein. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Deutschen aus Starnberg handeln.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter schloss in einem Instagram-Post nicht aus, dass das Oktoberfest den ganzen Tag geschlossen bleibt. Ein aktuelles Statement der Polizei und was sonst bislang zu den Hintergründen der Wiesn-Schließung bekannt ist, dazu ZDFheute live. Mit dabei ist ZDF-Korrespondentin Eva Schiller aus München.