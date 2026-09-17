38 Milliarden Dollar soll der Iran-Krieg die USA bislang gekostet haben. Militärokonom Marcus M. Keupp analysiert bei ZDFheute live, wie stark der Konflikt die USA und ihre Verbündeten belastet.

Elf US-Soldaten wurden seit Beginn des Konflikts im Einsatz getötet, außerdem wurden amerikanische Militärstützpunkte und Flugzeuge erheblich beschädigt. Verbrauchte Munition ist mit über 22 Milliarden der mit Abstand größte Kostenpunkt in der Kriegsbilanz nach Angaben des Pentagon.

Erstmals hat das Pentagon einen Munitionsmangel dokumentiert. Dieser dürfte die Ukraine beunruhigen, die auf US-Waffenlieferungen angewiesen ist.

Russland stehen verschärfte Sanktionen der USA bevor. Diese umfassen Strafmaßnahmen gegen Präsident Putin und nehmen die sogenannte Schattenflotte ins Visier, mit der Moskau Ölsanktionen umgeht.

Was bedeuten die Kosten des Krieges für die USA und ihre Verbündeten? Und wie ist es um Russlands Wirtschaft kurz vor der Duma-Wahl dort bestellt? Darüber spricht Christopher Wehrmann bei ZDFheute live mit Militärökonom Marcus Keupp und ZDF-Korrespondent David Sauer.

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