Nach US-Angriff auf Atomanlagen: Wie es in Iran jetzt weitergeht

Nach dem Angriff auf Atomanlagen in Iran schließt US-Präsident Trump einen "Regime Change" nicht aus. Wie wahrscheinlich ein Systemwechsel in Teheran ist, erklärt Cornelius Adebahr bei ZDFheute live.

Auf seiner Plattform Truth Social schreibt Trump: Es sei nicht politisch korrekt, den Begriff "Regimewechsel" zu verwenden. "Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, den Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regimewechsel geben??? MIGA!!!" Mit dem Kürzel "MIGA" spielt Trump auf seinen eigenen Slogan "MAGA", also "Make America Great Again" an – hier bezogen auf Iran.

Derweil ist Irans Außenminister nach Russland gereist. Dort traf er Präsident Putin, der Teheran seine Unterstützung zusicherte. Erst im Januar hatten Russland und Iran eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Lage in Nahost ist auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.

Will Trump den Regime Change in Iran? Und wie wahrscheinlich ist ein Systemwechsel in Teheran? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Iran-Experte Cornelius Adebahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Außerdem dabei: Die ZDF-Korrespondenten David Sauer in Washington und Phoebe Gaa in Istanbul.