Nach Iran blockiert jetzt das US-Militär die Straße von Hormus. So wollen die USA alle Schiffe und die Meerenge selbst kontrollieren. Was Trump damit bezwecken will – ZDFheute live.

Schon seit Beginn des Iran-Kriegs liegen viele Schiffe vor der Straße von Hormus fest – zu groß die Gefahr iranischer Angriffe. Auf die ergebnislosen Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien reagiert Trump nun selbst mit einer Seeblockade in dem umstrittenen Gebiet.

Das US-Militär will eigenen Angaben zufolge alle Schiffe kontrollieren, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Tanker, die Iran für die Durchfahrt bezahlen, sollen so aufgehalten werden.

Was möchte Trump mit der Seeblockade bezwecken? Was bedeutet das für den Öl-Handel? Und: Wie wirkt sie sich all das auf den Krieg in Nahost aus? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit dem Marine- und Sicherheitsexperten Dr. Moritz Brake. Wie Iran auf Trumps Handeln reagiert, erklärt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa. Aus Washington berichtet ZDF-Korrespondent David Sauer.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 18:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.