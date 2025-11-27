Russland vermeldet an der Front weitere Erfolge. Die USA nähern sich bei den Friedensverhandlungen Moskau an. ZDFheute live analysiert mit Militärexperte Gressel, wie es weitergehen könnte.

Die Ukraine gerät im Krieg gegen Russland immer mehr in Bedrängnis: Militärisch an der Front und politisch, nachdem sich Russland und die USA offenbar beim 28-Punkte-Plan angenähert haben.

An der Front vermeldet Russland erneut Geländegewinne: Nach Angaben aus Moskau rücken russische Truppen in Pokrowsk weiter vor – sowohl im Zentrum als auch im Norden der strategisch wichtigen Stadt. Auch rund um Myrnohrad und südlich von Siwersk soll es Fortschritte geben. Kiew spricht allerdings auch von dutzenden abgewehrten Angriffen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Auch politisch wächst der Druck auf Selenskyj: Die USA als wichtigster Partner haben sich Russland angenähert - wie die geleakten Gespräche zwischen US-Gesandtem Witkoff und dem russischen Außenpolitiker Uschakow zeigen.

Was passiert aktuell in Pokrowsk und im Donbass? Wie beeinflusst die Annäherung zwischen den USA und Russland die Ukraine? Welche militärischen und diplomatischen Optionen bleiben Kiew? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit dem Militärexperten Gustav Gressel. Aus der Ukraine berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung.

Gustav Gressel … ist Politikwissenschaftler und Hauptlehroffizier an der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Er beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen und militärstrategischen Fragen mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Von 2014 bis 2024 war Gressel beim European Council on Foreign Relations in Berlin. Vor seiner wissenschaftlichen Laufbahn war Gressel unter anderem mehrere Jahre in militärischen Diensten in seiner Heimat Österreich. Seine Offiziersausbildung absolvierte er an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

