Laut Präsident Selenskyj ist eine russische Stellung erstmals ausschließlich mit ukrainischen Kampfrobotern eingenommen worden. Wie wichtig sind unbemannte Waffensysteme? ZDFheute live analysiert.

Russische Soldaten sollen sich laut Präsident Selenskyj ukrainischen Kampfrobotern ergeben haben. ZDFheute live ordnet ein.

Laut Selenskyj war es das erste Mal, dass eine russische Stellung ausschließlich mithilfe unbemannter Militärsysteme eingenommen wurde. Selenskyj machte keine Angaben dazu, wann und wo der Einsatz stattgefunden haben soll.

Unbemannte Waffensysteme, insbesondere Drohnen, sind für beide Kriegsparteien wichtig. Vermehrt setzt die Ukraine offenbar auch auf Kampfroboter. Selenskyj sprach von 22.000 Einsätzen in den vergangenen drei Monaten.

Wie wichtig sind Kampfroboter und Drohnen für den Abwehrkampf der Ukraine? Inwieweit können sie den Mangel an Rekruten ausgleichen? Und wie reagiert Russland auf den Einsatz modernster Militärtechnik durch die Ukraine? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit Oberst Markus Reisner und ZDF-Russland-Korrespondent Felix Klauser. Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.