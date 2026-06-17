Der US-Präsident überraschte beim G7-Gipfel mit seinen Äußerungen zur Ukraine. Für den Frieden mit Iran ist er auf Unterstützung angewiesen. Die Analyse zu Trumps neuem Weg bei ZDFheute live.

Auf dem G7-Gipfel im französischen Évian haben die Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie weiter an der Seite der Ukraine stehen – mit dabei auch US-Präsident Donald Trump. Er sagte, Moskau solle ein Abkommen schließen. Auch das bevorstehende Iran-Abkommen war Thema der Gespräche. Für eine Sicherung der Straße von Hormus sind die USA auf ihre Verbündeten angewiesen.

Daneben ging es heute auch um die angespannte Lage der Weltwirtschaft und den gemeinsamen Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Mit dabei waren auch wieder Partner-Länder wie Indien und Brasilien sowie verschiedene Wirtschaftsorganisationen.

Welches Fazit zieht der US-Präsident zum Ende des Gipfels? Wie ist Trumps Umdenken zur Ukraine zu deuten? Und gibt es etwas Neues zu dem Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs? Darüber spricht bei ZDFheute live Sara Bildau mit USA-Experte Josef Braml und ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Évian. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

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