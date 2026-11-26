Reicht die Regulierung von Sexarbeit oder sollte es ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell geben? Bei ZDFheute live diskutieren beide Seiten.

Wie können Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter besser vor Gewalt von Ausbeutung geschützt werden? Diese Frage hat eine Expertenkommission der Bundesregierung beschäftigt. Sie schlägt unter anderem vor: Freiern, die Dienste nicht angemeldeter Prostituierter nutzen, soll eine Strafe drohen.

Teilen aus der Politik gehen die Vorschläge nicht weit genug. Sie fordern ein Sexkaufverbot nach nordischem Vorbild, wonach das Angebot sexueller Dienstleistungen legal bleibt, der Kauf ist jedoch verboten. Verbände von Sexarbeitenden warnen dagegen vor Ausgrenzung und Stigmatisierung.