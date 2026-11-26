Schutz für Sexarbeitende:Sollte Sexkauf verboten werden?
Reicht die Regulierung von Sexarbeit oder sollte es ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell geben? Bei ZDFheute live diskutieren beide Seiten.
Wie können Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter besser vor Gewalt von Ausbeutung geschützt werden? Diese Frage hat eine Expertenkommission der Bundesregierung beschäftigt. Sie schlägt unter anderem vor: Freiern, die Dienste nicht angemeldeter Prostituierter nutzen, soll eine Strafe drohen.
Teilen aus der Politik gehen die Vorschläge nicht weit genug. Sie fordern ein Sexkaufverbot nach nordischem Vorbild, wonach das Angebot sexueller Dienstleistungen legal bleibt, der Kauf ist jedoch verboten. Verbände von Sexarbeitenden warnen dagegen vor Ausgrenzung und Stigmatisierung.
Reichen die Vorschläge aus, um Ausbeutung zu bekämpfen? Was spricht für ein Sexkaufverbot? Was dagegen? Bei ZDFheute live spricht Christina von Ungern-Sternberg mit dem Leiter der Expertenkommission Prof. Tillmann Bartsch. Außerdem mit dabei: Simone Kleinert vom Bundesverband Nordisches Modell, die für ein Sexkaufverbot ist und Jenny Pollack, ehemalige Sexarbeiterin und Vorständin der Beratungsstelle Hydra e. V., die sich dagegen ausspricht.
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