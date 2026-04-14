Es sind die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit Jahren. Was bedeutet der Termin für ihre Partnerschaft? ZDFheute live zur Pressekonferenz von Merz und Selenskyj.

In Berlin empfängt Merz heute Selenskyj zu deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen. Es ist ein Treffen auf höchster Ebene - auch mehrere Minister beider Länder sind dabei. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz von Selenskyj und Merz.

Seit dem russischen Angriffskrieg war der ukrainische Präsident schon oft in Berlin. Dieser Besuch ist aber ein besonderer: Zum ersten Mal seit mehreren Jahren geht es um eine engere, langfristige Zusammenarbeit beider Länder.

Im Mittelpunkt der Gespräche wird Deutschlands Hilfe für die Ukraine stehen. Weil die USA als Partner für die Ukraine nur noch bedingt verlässlich sind, wird Deutschland immer wichtiger. Daneben soll es auch um den Wiederaufbau und die Rückkehr von Flüchtlingen gehen.

Warum kommt dieser Schritt gerade jetzt? Was bedeutet er für die Partnerschaft beider Länder? Wie können beide voneinander profitieren? Darüber spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Dorthe Ferber, ZDF-Reporterin Alica Jung in Kiew und Politikwissenschaftler Gustav Gressel.

Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.