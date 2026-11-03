Vor den Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA empfängt Bundeskanzler Merz den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die Erwartungen der Ukraine an das Treffen – ZDFheute live.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend nach Berlin gereist, der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Im Kanzleramt trifft er Bundeskanzler Friedrich Merz. Anschließend äußern sich beide vor der Presse. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz und ordnet ein.

Welche Erwartungen kann Deutschland erfüllen? Welche Rolle spielen die Europäer bei den Gesprächen zwischen den Kriegsparteien und den USA?

Darüber spricht Philip Wortmann mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann in Berlin und ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh in Kiew. Seid dabei uns stellt eure Fragen.

Wann beginnt ZDFheute live zur