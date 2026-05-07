Aus Sorge vor ukrainischen Angriffen nehmen am 9. Mai nur Fußtruppen an den jährlichen Feierlichkeiten teil. Wie stark Putin unter Druck steht, erklärt Militärexperte Gressel bei ZDFheute live.

Mit einer großen Militärparade in Moskau feiert Russland am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Putin befürchtet ukrainische Drohnenangriffe.

Erstmals werden keine Militärfahrzeuge über den Roten Platz fahren. Nur Fußtruppen sollen an der Parade teilnehmen, begleitet von einigen Kampfflugzeugen und Hubschraubern.

Für den 8. und 9. Mai hat der Kreml eine einseitige Waffenruhe ausgerufen - wegen der Gedenkfeierlichkeiten. Kiew sprach von "Zynismus". Eine von der Ukraine ausgerufene Feuerpause für Mittwoch hatten Putins Truppen ignoriert und weiterhin die Zivilbevölkerung bombardiert.

Der ukrainischen Armee gelingt es unterdessen verstärkt, Ziele tief im Inneren Russlands zu attackieren. Insbesondere Militärflughäfen, die Ölinfrastruktur und Städte werden mit Drohnen angegriffen.

Wie wahrscheinlich sind Drohnenangriffe auf die Militärparade in Moskau? Und: Wie stark stehen Putins Truppen unter Druck? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit dem Militärexperten Gustav Gressel, Russland-Korrespondent Felix Klauser und ZDF-Reporterin Anne Brühl in Kiew. Seid dabei und stellt eure Fragen!