Kein Frieden ohne Putin. Doch auch Russland ist durch den Angriffskrieg geschwächt. Wie stark ist das Land - wirtschaftlich, militärisch und politisch. ZDFheute live analysiert.

Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg: Bei den Friedensverhandlungen mit den USA tritt Putin selbstbewusst auf. Die hart umkämpfte Stadt Pokrowsk will er eingenommen haben. Die Ukraine widerspricht den Berichten. Gleichzeitig hat sie Russlands Schattenflotte angegriffen und getroffen.

Der ukrainische Armeechef Olexandr Syrskyj hat dazu bisher noch nicht mit europäischen Medien gesprochen. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf hat ihn für ein Exklusiv-Interview gewinnen können und erzählt davon bei ZDFheute live. Ihr seht bei uns das Interview in Ausschnitten.

Durch ukrainische Angriffe und den Sanktionen aus der EU gerät aber auch Russland zunehmend unter Druck.

Wie stark ist Putins Position? Wie steht es um Russlands Wirtschaft? Wie ist die Lage an der Front? Und wie mächtig ist Russlands Position bei den Friedensverhandlungen? Dazu spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit dem Militärökonom Dr. Marcus Keupp. Außerdem berichtet ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf aus der Ukraine.

So steht es um den Friedensplan

Die Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine gehen in die nächste Runde. Nachdem der 28-Punkte-Plan der USA zum Frieden in der Ukraine von europäischer und ukrainischer Seite stark kritisiert wurde, wuchs der Druck auf Neuverhandlungen. Bereits am vergangenen Wochenende verhandelten ukrainische und europäische Vertreter bei einem Treffen mit US-Vertretern in Genf eine Neufassung.

Während die ursprüngliche Fassung des Friedensplans inhaltlich vielen Wünschen Russlands entsprach, stieß die Genfer Neufassung im Kreml auf Ablehnung. Am Dienstag hatten sich US-Vertreter Steve Witkoff und Jared Kushner mit Russlands Präsidenten Putin getroffen, um den neuen 19-Punkte-Plan zu diskutieren.

Am heutigen Donnerstag sollen erneut Verhandlungen unter der Beteiligung von Steve Witkoff und Jared Kushner in Florida stattfinden. Nach den ergebnislosen Gesprächen in Moskau sollen die beiden US-Vertreter heute mit dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow zusammenkommen.

