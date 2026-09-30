Einigung zwischen Union und SPD: Nach wochenlangen Verhandlungen beschließt das Kabinett die Pflegereform. Was die Reform konkret vorsieht, analysiert ZDFheute live.

Die Probleme sind groß: Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, gleichzeitig steigen die Ausgaben der Pflegeversicherung. Für 2027 zeichnet sich ein Milliardendefizit ab. Die Pflegereform soll die Finanzierung des Systems nun sichern.

Was sieht die Reform konkret vor? Reichen die Maßnahmen aus, um die Pflege langfristig zu finanzieren? Und was ändert sich für Versicherte und Pflegebedürftige? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka und Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem.