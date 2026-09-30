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Pflegereform: Das soll sich für Pflegebedürftige ändern

Kompromiss in der Koalition:Weg frei für Pflegereform

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Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) spricht vor dem Bundestag

Einigung zwischen Union und SPD: Nach wochenlangen Verhandlungen beschließt das Kabinett die Pflegereform. Was die Reform konkret vorsieht, analysiert ZDFheute live.

Die Probleme sind groß: Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, gleichzeitig steigen die Ausgaben der Pflegeversicherung. Für 2027 zeichnet sich ein Milliardendefizit ab. Die Pflegereform soll die Finanzierung des Systems nun sichern.

Was sieht die Reform konkret vor? Reichen die Maßnahmen aus, um die Pflege langfristig zu finanzieren? Und was ändert sich für Versicherte und Pflegebedürftige? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka und Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem.

Mit Material von dpa und afp

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Schwarz-rote KoalitionCarsten Linnemann
  1. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio in Berlin, um über die Pflegereform der Koalition zu sprechen

    "Pflaster auf ein angeschlagenes System"

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  2. Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem zugeschaltet ins Studio, um über die Pflegereform der Koalition zu sprechen

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