Bei der Wahl in Ungarn hat Peter Magyar klar gegen den langjährigen Regierungschef Viktor Orbán gewonnen. Kommt jetzt ein echter Politikwechsel, auf den auch die EU hofft? ZDFheute live.

Ungarn hat gewählt - und sich für Peter Magyar und gegen Viktor Orbán, den langjährigen Regierungschef entschieden. Kommt damit nach 16 Jahren ein echter Politikwechsel in Ungarn? ZDFheute live mit der Analyse.

Peter Magyar sieht sich mit seiner Tisza-Partei als Befreier Ungarns. Nach Auszählung fast aller Stimmen wird sie voraussichtlich eine Zweidrittel-Mehrheit erreichen. Die Wahlbeteiligung war auf einem Rekordhoch. Für Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei ist das eine herbe Niederlage.

Der Wahlausgang ist für die EU entscheidend. Denn Orbán gilt als EU-kritisch und russlandfreundlich, hat milliardenschwere EU-Hilfen für die Ukraine blockiert. Magyar will sich der EU wieder zuwenden. Doch auch er gehörte früher dem Orban-Lager an.

Kommt jetzt also ein echter Politikwechsel in Ungarn? Was bedeutet das Ergebnis für die EU und die Ukraine? Darüber spricht ZDFheute live mit den ZDF-Korrespondenten Michael Bewerunge in Budapest und Ulf Röller in Brüssel. Außerdem im Stream: die Politikwissenschaftlerin Dr. Melani Barlai von der Andrássy Universität Budapest und der OSZE-Wahlbeobachter Boris Mijatovic (B’90/Grüne).