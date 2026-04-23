Umweltminister Backhaus spricht davon, dass ein neues Konzept zur Rettung des Buckelwals nötig sei. Auch heute sind wieder Helfer bei dem Tier. Alle Entwicklungen im Livestream bei ZDFheute live.

Auch heute liegt Timmy noch immer in der Ostsee. In den vergangenen Tagen konnte sich der Buckelwal zwar kurz freischwimmen, blieb kurze Zeit später allerdings erneut liegen.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus spricht unterdessen davon, dass das ursprüngliche Rettungskonzept der Privatinitiative so nicht mehr weiterzuführen sei, da das Tier anders agiere als erwartet. Ein neues Konzept gibt es bislang nicht.