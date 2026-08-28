Nach der Flutkatastrophe im Gebiet zwischen Nepal und China wurden die Rettungsarbeiten zeitweise unterbrochen – aus Sorge vor einer zweiten Sturzflut. ZDFheute live zur aktuellen Lage vor Ort.

Ein überlaufender See hatte die Einsätze blockiert. Weil das Gewässer bereits mehr als zwei Millionen Kubikmeter Wasser angestaut hatte - mehr als 800 olympische Schwimmbecken voll - drohte ein Bruch.

Nach Angaben der nepalesischen Behörden konnten bereits Hunderte Menschen gerettet werden. Dutzende wurden in der Hauptstadt Kathmandu behandelt.

Unter den Geretteten ist auch eine vierköpfige deutsche Familie. Sie wurde zusammen mit anderen Geretteten per Hubschrauber zu einem Armeecamp gebracht, sagte ein Armeesprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Wie ist die aktuelle Lage in Nepal? Droht noch eine Sturzflut? Wie laufen die Rettungsarbeiten? Darüber spricht ZDFheute live mit Thomas Meier von der Hilfsorganisation humedica Nepal. ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer berichtet aus dem Katastrophengebiet.

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