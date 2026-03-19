Neue Angriffe im Iran-Krieg verschärfen die Energiekrise. Die Ukraine rüstet sich für neue Offensiven – und wartet weiter auf EU-Milliarden. Die Analyse mit Oberst Reisner bei ZDFheute live.

Im Iran-Krieg deutet sich kein baldiges Ende an. Zuletzt hat Israel das weltweit größte Gasfeld South Pars angegriffen, wo sowohl Iran als auch Katar Öl fördern. Iran reagierte mit Angriffen auf Ziele in Israel, Katar und Saudi-Arabien und traf dabei ebenfalls mehrere Öl- und Gas-Anlagen. Der Öl- und Gaspreis stieg daraufhin weltweit drastisch.

Gleichzeitig geht der Angriffskrieg in der Ukraine unvermindert weiter. Beide Seiten bereiten sich auf ihre geplanten Frühjahrsoffensiven vor – während Russland an mehreren Frontabschnitten vorrückt, meldet die Ukraine teils Geländegewinne im Süden.

In Brüssel kamen heute die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um über weitere Ukraine-Hilfen zu beraten. Die bereits zugesagten Gelder werden aktuell durch das Veto des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán blockiert. Er knüpft seine Zustimmung an die Wiederaufnahme russischer Öllieferungen über die Druschba‑Pipeline.

Wie gefährlich ist die neue Lage im Iran – und was bedeutet das für Europa? Was droht durch die anstehenden Offensiven in der Ukraine? Oberst Markus Reisner ordnet die militärische Lage in beiden Krisen ein. Vom EU-Gipfel in Brüssel berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.