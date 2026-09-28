KI-Modelle, die bei der Entwicklung von Biowaffen helfen: Es ist ein erschreckendes, aber offenbar nicht unrealistisches Szenario. Wie groß die Gefahr ist, analysiert ZDFheute live.

Über die enormen Risiken von künstlicher Intelligenz wird zuletzt viel diskutiert. Erste Studien deuten darauf hin, dass KI-Modelle auch bei der Entwicklung von Biowaffen – wie tödlichen Viren – zur Gefahr werden könnten.

So könnten sie etwa Unerfahrenen eine Anleitung zum Bau biologischer Waffen liefern. Auch besteht das Risiko, dass sie die Entwicklung ganz neuer Biowaffen erleichtern könnten.

Allgemein warnen Experten zuletzt vermehrt vor einem Kontrollverlust bei der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Die Forderungen nach gesetzlicher Regulierung häufen sich.

Wie groß ist die Gefahr, die von KI bei der Entwicklung von Biowaffen ausgeht? Können Anbieter ihre Modelle effektiv vor Missbrauch schützen? Und droht die Menschheit tatsächlich die Kontrolle über KI zu verlieren? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit Dr. Harald König vom Karlsruher Institut für Technologie und Benjamin Balde von ControlAI.

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