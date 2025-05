USA unterstützen Israel : "Verhältnis zu Netanjahu etwas angespannt"

20.05.2025 | 20:30 |

US-Präsident Trump wolle den Krieg in Gaza beendet sehen, so ZDF-Korrespondentin Slansky. Es gäbe aber keine Anzeichen dafür, dass Amerika aufhört, Waffen an Israel zu liefern.