Investitionsgipfel in Berlin :Hat Deutschland Chancen im KI-Wettbewerb?

Merz empfängt Nvidia-Chef Huang in Berlin. Es geht um viel Geld und wie sich Deutschland bei der KI aufstellt. Was die geplante Kooperation mit Nvidia bringen könnte - ZDFheute live.

Eine millionenschwere KI-Kooperation mit dem Tech-Riesen Nvidia – wie der Unternehmenschef Deutschland sieht, analysiert ZDFheute live.

Bundeskanzler Merz trifft beim Investitionsgipfel in Berlin Nvidia-Boss Huang. Dabei geht es vor allem um sogenannte physische KI, also zum Beispiel Roboter. Laut Huang verfügt Deutschland über starke Voraussetzungen, um hier erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sieht er ein zu langsames Tempo.

Die Bundesregierung will viel Geld in das Projekt mit Nvidia investieren. Mit mehreren deutschen Unternehmen arbeitet der Tech-Gigant bereits zusammen. Jetzt soll das Unternehmen unter anderem eigene Ingenieure nach Deutschland schicken.

Etwa 200 Unternehmenschefs werden zu dem Gipfel erwartet. Die Bundesregierung will sie zu Investitionen in Deutschland bewegen. Doch hohe Kosten und Bürokratie erschweren das.