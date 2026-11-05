Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußert sich zum Tod des Vize-Ministerpräsidenten – ZDFheute live.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Berlin-Mitte aufgefunden worden. Zahlreiche Politiker reagierten bestürzt auf die Nachricht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer "absoluten Tragödie".

Aiwanger war seit 2018 bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Die Freien Wähler regieren in Bayern zusammen mit der CSU. Seit 2006 führte er die Freien Wähler in Bayern, seit 2010 war er zudem Bundesvorsitzender der Partei.

Was ist über die Todesursache bislang bekannt? Welche Folgen hat Aiwangers Tod für die Freien Wähler und die bayerische Regierung? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit den ZDF-Reportern Simon Pfanzelt in München und Carsten Behrendt in Berlin.

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