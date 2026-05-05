US-Geleitschutz:Experte: "Militärisch sehr schwierig"
Die Lage in der Straße von Hormus bleibt angespannt. Während das „Project Freedom“ der USA läuft, droht Iran mit erneuter militärischer Eskalation. Wie es jetzt weitergeht - ZDFheute live.
Noch immer gibt es kein geltendes Friedensabkommen zwischen den USA und Iran, trotzdem hat das US-Militär begonnen, Schiffe durch die Straße von Hormus zu geleiten. Welche Risiken das birgt, erläutert Sicherheitsexperte Peters bei ZDFheute live.
Johannes Peters ist Leiter der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit an der Universität Kiel. In seiner Arbeit befasst er sich vor allem mit aktuellen maritimen Konflikten. Mit Blick auf die Straße von Hormus sei bislang unklar, wie genau das US-Militär dort Schiffe schützen will und kann, so Peters. Die USA hätten derzeit nicht die Mittel, die Meerenge endgültig zu öffnen.
Im Gespräch mit Philip Wortmann erklärt er, wo die Herausforderungen des US-amerikanischen "Project Freedom" liegen. Während Iran mit erneutem Beschuss der US-Marine droht, betont US-Verteidigungsminister Hegseth, der Militäreinsatz in der Straße von Hormus sei nur vorübergehend angelegt. Und dennoch heißt es weiter: Würde es tatsächlich zu weiteren Angriffen kommen, würden die USA zurückschlagen.