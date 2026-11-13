Der Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha steht wegen seines Torjubels und Verbindungen zu dem Netzwerk "Ballers in God" in der Kritik. ZDFheute live erklärt, was dahintersteckt.

Nach eigenen Angaben will Nmecha mit der Geste seine Verbundenheit zu Jesus und Gott zeigen. Der sogenannte „Crowns Down“ Jubel geht allerdings auf das Netzwerk „Ballers in God“ und deren „The Kings Return“-Kampagne zurück.

Diese steht wegen der Verbreitung homophober und queerfeindlicher Ansichten in der Kritik. Nmecha gehört dem Netzwerk an und hat sich von den umstrittenen Aussagen distanziert.