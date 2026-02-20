Die Epstein-Files zeichnen ein immer klareres Bild eines weltweiten Netzwerks. ZDFheute live erklärt, wie Epstein damit Einfluss auf Politik und Wirtschaft ausüben konnte.

Die Epstein-Files offenbaren immer weitere Teile eines weltumspannenden Netzwerks rund um den amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Er unterhielt teils enge Kontakte zu mächtigen Politikern, Geschäftsleuten und Prominenten.

Jüngste Offenbarungen sorgen derzeit für ein Beben, nicht zuletzt in mehreren, europäischen Königshäusern: So ist in Großbritannien der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen worden und auch die Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht wegen ihrer Verbindung zu Epstein in der Kritik.

Auch in die Wirtschaftsszene lassen sich Verbindungen nachweisen. Wie ZDFheute live bereits berichtete, pflegte die Deutsche Bank lukrative Geschäftsbeziehungen zu Epstein: https://www.youtube.com/watch?v=3tUATfbpJok

Wie funktionierte das Epstein-Netzwerk? Wie viel Einfluss konnte er darüber ausüben? Und wie vernetzt war Epstein in der Welt? Einer Antwort nähert sich Barbara Parente bei ZDFheute live mit der ZDF-London Studioleiterin Hilke Petersen und ZDF-Faktenchecker Nils Metzger vom ZDFheuteCheck-Team.

