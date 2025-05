Klingbeil wird Vizekanzler : "Esken parteiintern umstritten"

30.04.2025 | 10:20 |

Die SPD-Vorsitzende soll Interesse an einem Ministeramt gehabt haben, so ZDF-Korrespondentin Diekmann. Sie habe aber viele in der Partei gegen sich, Klingbeil sei populärer.