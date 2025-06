Putins Zermürbungstaktik : "Die russische Dampfwalze rollt"

12.06.2025 | 20:30 |

Russland habe im Mai so viele Gebiete erobert, wie in keinem einzigen Monat zuvor seit 2022, sagt Oberst Reisner. Die russische Sommeroffensive in der Ukraine sei im vollen Gange.