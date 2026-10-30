Clan-Kriminalität: "Politiker hochinteressantes Opfer"

Die Debatte lenkt den Blick aber auch auf die große Frage: Wie viel Einfluss haben kriminelle Clans in Deutschland wirklich? Wie gefährdet sind Politikerinnen und Politiker? Und wie gehen Polizei und Politik damit um? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit dem früheren LKA-Ermittler Klaus Nachtigall.