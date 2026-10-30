Clan-Kriminalität: "Politiker hochinteressantes Opfer"

Clan-Kriminalität in Deutschland:"Politiker hochinteressantes Opfer"
Bedrohungen durch Clan-Kriminalität kommen nicht täglich vor, können aber einen massiven Einfluss haben und den Rechtsstaat nachhaltig schädigen, so der ehemalige LKA-Ermittler Klaus Nachtigall.
Die Berliner Linken-Politikerin Elif Eralp sorgte mit Äußerungen über ihre Sicherheitsbedenken gegenüber eines Hamas-Sympathisanten für Diskussionen.
Seitdem wird über Bedrohung und Einschüchterung von Politikern diskutiert.
Die Debatte lenkt den Blick aber auch auf die große Frage: Wie viel Einfluss haben kriminelle Clans in Deutschland wirklich? Wie gefährdet sind Politikerinnen und Politiker? Und wie gehen Polizei und Politik damit um? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit dem früheren LKA-Ermittler Klaus Nachtigall.
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