Im Netz werden Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzung gedrängt. Dahinter stecken nicht nur Einzeltäter, sondern internationale Netzwerke. ZDFheute live ordnet ein.

Die sogenannte Com-Szene ist ein internationales, gewalttätiges Online-Netzwerk. In abgeschirmten Chatgruppen sollen Täter Minderjährige manipulieren, erpressen und zu sexuellen oder selbstverletzenden Handlungen drängen. Einer der bekanntesten Fälle ist der White-Tiger-Prozess aus Hamburg: Dem 21-jährigen Angeklagten werden mehr als 200 Straftaten an weltweit über 30 Kindern und Jugendlichen vorgeworfen.

Heute beginnt in Hamburg ein weiterer Prozess im Umfeld der Com-Szene. Angeklagt ist ein 18-Jähriger, dem mehr als 50 Straftaten vorgeworfen werden, die er als Jugendlicher begangen haben soll. Der Fall reiht sich in mehrere Verfahren der Hamburger Justiz rund um das gewalttätige Online-Netzwerk ein.



Was ist über den Fall bekannt? Welche Rolle spielen Gaming-Plattformen und soziale Netzwerke? Und warum können Täter digitale Räume so effizient nutzen? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Oberstaatsanwalt Dr. Jörg Angerer von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, ZDF-Reporter Sven Rieken in Hamburg und Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Michael Schulte-Markwort. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

Hinweis: In diesem Stream werden Themen wie sexualisierte Gewalt, Erpressung und Selbstverletzung behandelt. Wenn Dich das Thema belastet, schau dieses Video nicht allein. Kostenlose Hilfsangebote findest Du unter:

Telefonhotline für Hilfe bei Suizidgedanken: 0800 111 0 11

Weisser Ring e.V. Telefonhotline: 116 006 // Online-Hilfe: https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/onlineberatung

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