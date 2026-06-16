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White Tiger und Com-Szene: Digitale Gewalt gegen Kinder

Jetzt live

Digitale Gewalt gegen Kinder:Live: Ermittlungen gegen Cyber-Sadisten

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Beispielbild einer nicht erkennbaren Person mit Kapuze, die in blauem, gedimmten Licht vor einem Laptop sitzt.

Im Netz werden Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzung gedrängt. Dahinter stecken nicht nur Einzeltäter, sondern internationale Netzwerke. ZDFheute live ordnet ein.

Die sogenannte Com-Szene ist ein internationales, gewalttätiges Online-Netzwerk. In abgeschirmten Chatgruppen sollen Täter Minderjährige manipulieren, erpressen und zu sexuellen oder selbstverletzenden Handlungen drängen. Einer der bekanntesten Fälle ist der White-Tiger-Prozess aus Hamburg: Dem 21-jährigen Angeklagten werden mehr als 200 Straftaten an weltweit über 30 Kindern und Jugendlichen vorgeworfen.

Heute beginnt in Hamburg ein weiterer Prozess im Umfeld der Com-Szene. Angeklagt ist ein 18-Jähriger, dem mehr als 50 Straftaten vorgeworfen werden, die er als Jugendlicher begangen haben soll. Der Fall reiht sich in mehrere Verfahren der Hamburger Justiz rund um das gewalttätige Online-Netzwerk ein.


Was ist über den Fall bekannt? Welche Rolle spielen Gaming-Plattformen und soziale Netzwerke? Und warum können Täter digitale Räume so effizient nutzen? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Oberstaatsanwalt Dr. Jörg Angerer von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, ZDF-Reporter Sven Rieken in Hamburg und Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Michael Schulte-Markwort. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

Hinweis: In diesem Stream werden Themen wie sexualisierte Gewalt, Erpressung und Selbstverletzung behandelt. Wenn Dich das Thema belastet, schau dieses Video nicht allein. Kostenlose Hilfsangebote findest Du unter:

Telefonhotline für Hilfe bei Suizidgedanken: 0800 111 0 11

Online-Suizidprävention: https://www.u25-deutschland.de/

Weisser Ring e.V. Telefonhotline: 116 006 // Online-Hilfe: https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/onlineberatung

HateAid Betroffenenberatung: Du bist nicht allein!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 13:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

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