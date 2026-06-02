Könnte das BSW der AfD zur Macht verhelfen?

Deeskalation im Libanon? :USA: "Massiven Druck auf Netanjahu ausgeübt"
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Welche Perspektiven ein solches Bündnis im Osten hätte, hat ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer recherchiert. Aus ihrer Sicht sucht Wagenknecht nur Aufmerksamkeit im Wahlkampf.
Liebäugelt das BSW mit der AfD? Sahra Wagenknecht schließt eine Unterstützung von AfD-geführten Minderheitsregierungen offenbar nicht aus. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern will das BSW so zum entscheidenden Machtfaktor werden.
Wäre eine Koalition zwischen BSW und AfD denkbar? Was sagt die AfD dazu?
Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer.