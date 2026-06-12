Brennende Autos in Belfast, Hass und Gerüchte auf X: Welche Rolle spielen Elon Musk und rechte Influencer wie Tommy Robinson bei den Krawallen? ZDFheute live ordnet ein.

Ein Video eines Messerangriffs auf offener Straße ging viral. Als Tatverdächtiger wurde ein Mann aus dem Sudan festgenommen. Seitdem ist es mehrmals zu schweren Ausschreitungen in Belfast gekommen: Autos brannten, Häuser wurden angegriffen, Polizisten attackiert. Der britische Nordirland-Minister sprach von „rassistischem Schlägertum“.

Befeuert werden die Krawalle in den sozialen Medien. Auf X verbreiten sich Videos, Gerüchte und politische Botschaften rasant. Auch Elon Musk mischte sich in die Debatte ein. Kritiker werfen ihm vor, die Stimmung damit zusätzlich anzuheizen.

Der britische rechtsextreme Influencer und Aktivist Tommy Robinson hatte zu den Protesten aufgerufen. Er verbreitet migrationsfeindliche Narrative. Robinson war zuletzt in Moskau und sagte, Russland sei nicht der Feind Großbritanniens.

Welche Rolle spielt Social Media bei den Ausschreitungen? Wie verstärken Elon Musk und rechte Influencer der Konflikt? ZDFheute live ordnet die Lage ein mit Extremismusforscher Ciarán O’Connor und ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen in Belfast. Seid dabei und stellt eure Fragen!

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