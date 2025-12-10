Australien führt als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein. Was das bedeutet und ob es auch in Deutschland sinnvoll wäre, diskutiert ZDFheute live.

Was in dem Social-Media-Verbot in Australien steht



In Australien gilt seit heute ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Sie dürfen auf zehn Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat und Facebook keine eigenen Accounts mehr führen. Inhalte, die ohne Anmeldung sichtbar sind, bleiben zugänglich.

Ziel und Wirkung des Social-Media-Verbots



Das Parlament hatte das Gesetz Ende 2024 beschlossen. Plattformen hatten seitdem Zeit, die Altersgrenzen technisch umzusetzen. Ziel der australischen Regierung ist es, Kinder und Jugendliche vor Risiken wie Cybermobbing, zu hoher Bildschirmzeit und Inhalten mit negativer Wirkung auf die psychische Gesundheit zu schützen.

ZDFheute live zur Debatte



Wie ließe sich ein solches Verbot in Deutschland umsetzen und welche Folgen hätte es? ZDFheute live spricht ab 19.30 Uhr mit ZDF-Korrespondent Johannes Hano in Perth, Schülervertreter Erik Sczygiol, Medienforscher Prof. Matthias C. Kettemann und Autorin Elisabeth Koblitz.

Wann beginnt ZDFheute live?



ZDFheute live startet um 19.30 Uhr und ist danach abrufbar. Diskutieren Sie mit und senden Sie Ihre Fragen bei YouTube oder an zdfheute-live@zdf.de.