Immer mehr junge Menschen finden trotz Uni-Abschluss keinen Job, auch in Fachbereichen, in denen die Jobchancen bisher als gut galten. Was hinter der Jobkrise steckt analysiert ZDFheute live.

Immer mehr junge, gut ausgebildete Akademiker finden nach der Uni keinen Job. Im Januar 2026 waren insgesamt rund 360.000 Menschen trotz Uni-Abschluss arbeitslos. Das sind 33 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Wirtschaftliche Probleme, unsichere politische Verhältnisse und neue Entwicklungen wie KI – die möglichen Gründe für die Krise auf dem Arbeitsmarkt sind vielschichtig. Aktuell treffen sie aber besonders auch junge Menschen mit Uni-Abschluss. Und das gerade auch in den Fachbereichen, in denen die Jobchancen bisher als besonders gut galten. Immer mehr Absolventen aus der Informatik, den Ingenieurs- oder Naturwissenschaften haben große Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

Was sind die Gründe für die Jobkrise bei jungen Akademikern? Wo wird die Entwicklung in den kommenden Jahren hingehen? Und was können Studierende tun, um sich bestmöglich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit Anja Robert vom Career Center der Uni Aachen, dem Bildungsökonomen Malte Sandner, und dem Generationenforscher Rüdiger Maas.

Wann startet ZDFheute live?