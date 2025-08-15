Pressekonferenz in Anchorage :Das haben sie entschieden
|
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin treten nach ihrem persönlichen Gespräch in Alaska vor die Presse. Welche Ergebnisse bringt das Treffen? ZDFheute live analysiert.
Das Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hat historisches Gewicht. Nach Jahren ohne persönliche Begegnung verhilft Trump Putin zurück auf die politische Weltbühne – trotz unterschiedlicher Positionen und vieler Streitthemen.
Bei dem Treffen stand vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Mittelpunkt. Trump, der immer wieder die Seiten wechselte – mal Kiew und mal Moskau unterstützte – forderte vor den Verhandlungen einen Waffenstillstand und drohte Russland andernfalls mit Konsequenzen.
ZDFheute live überträgt die Pressekonferenz von Trump und Putin. Welches Ergebnis bringt das Treffen? Haben die Präsidenten ihre Ziele erreicht? Darüber spricht Christian Hoch mit USA-Experte Julian Müller-Kaler. ZDF-Korrespondentin Claudia Bates berichtet aus Anchorage.