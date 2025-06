Landtagswahl im Saarland: Die Kandidat*innen im Interview

25.03.2022 | 05:30 |

Am Sonntag wählt das Saarland einen neuen Landtag. In einem „moma vor der Wahl“ aus Völklingen an der Saar sprach ZDF-Moderator Andreas Wunn mit allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien.