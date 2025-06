Entscheidende Verhandlung über Krankenhausreform

10.07.2023 | 05:30 |

Bislang konnten sich Bund und Länder nicht auf die Eckpunkte der Krankenhausreform einigen. Das soll sich am Montag ändern: In einer Verhandlungsrunde in Berlin sollen letzte offene Fragen geklärt werden.