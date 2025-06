Hitze und Dürre in China

23.08.2022 | 05:37 |

Brütende Hitze und kein Niederschlag: in Teilen Chinas müssen Bauern nach einem Sommer der Wetterextreme ihre Ernte verloren geben. Gleichzeitig stehen auch Klimaanlagen in den Städten still, weil der Strom aus der Wasserkraft fehlt.