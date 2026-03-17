Kölner Juvonen räumt bei DEL-Awards ab: Bester Goalie, bester Spieler

Eishockey - DEL :Haie-Ikone Moritz Müller: Titel wäre Krönung
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von Olaf Bozdech
Die Kölner Haie sind der große Gewinner bei der DEL-Preisverleihung. Der Hauptrundensieger heimst drei Trophäen ein, zwei davon Goalie Janne Juvonen. Nächstes Ziel der Haie: Der Meistertitel.
Juvonen war erst während der Saison vom Schweizer Team HC Ambrì-Piotta zu den Haien gewechselt, in 26 Spielen blieb er fünf Mal ohne Gegentor und war an 20 Siegen beteiligt.
Zudem wurde Haie-Coach Kari Jalonen zum besten Trainer gekürt. Der Finne hatte die Kölner souverän auf Platz eins geführt und mit 116 Punkte den Rekord der Adler Mannheim aus der Saison 2018/19 eingestellt.
Die DEL-Hauptrunde war am Sonntag zuende gegangen. Nach den Pre-Playoffs startet das Playoff-Viertelfinale am 24. März.