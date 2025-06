Impfkampagne für Kinder unter zwölf Jahren beginnt

von Sibylle Bassler 14.12.2021 | 05:30 |

Nun können auch die Fünf- bis Elfjährigen ihre Ärmel hochkrempeln und sich impfen lassen. Die Corona-Impfungen mit einem entsprechendem Kinderimpfstoff laufen an. Außer in Arztpraxen sind in einigen Ländern auch in Impfzentren Kinderimpfungen vorgesehen.