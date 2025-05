Aufstieg und Pokalfinale: Arminia im Partyrausch

von Meili Scheidemann 13.05.2025 | 05:30 |

Am Wochenende sichert sich Arminia Bielefeld den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Am 24. Mai steht das Team im DFB-Pokalfinale gegen VfB Stuttgart.