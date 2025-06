Lage in Straßburg : "Schock sitzt noch tief"

14.12.2018 | 13:00 |

Nach dem Straßburger Terroranschlag ist der Weihnachtsmarkt in der Elsass-Metropole wiedereröffnet worden. "Der Schock nach dem Attentat sitzt noch tief", so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert in Straßburg.