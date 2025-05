Freude in den USA über neuen Papst

von Benjamin Daniel 09.05.2025 | 12:10 |

Mit Leo XIV. steht zum ersten Mal steht ein US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Viele in den USA verknüpfen mit ihm die Hoffnung, dass er dazu beitragen kann, die Wunden in der Gesellschaft zu heilen.