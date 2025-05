"Große Demonstration militärischer Macht"

09.05.2025 | 12:10 |

13 Staaten haben Soldaten zur Militärparade zum Weltkriegsgedenktag nach Moskau entsandt - "eine Botschaft an den Westen, dass Russland eben nicht so isoliert ist, wie man es dort gerne hätte", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.