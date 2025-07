Mima-Reporter: Petanque-WM in Marseille

von Anna Warsberg 17.07.2025 | 12:10 |

Petanque gilt insbesondere in Südfrankreich als Nationalsport. In Marseille finden gerade die Weltmeisterschaft statt. Mima-Reporterin Anna Warsberg taucht in die Geheimnisse des Sports ein.