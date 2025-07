Mima-Reporter: Kaffee-Krise in Brasilien

von Christoph Röckerath 04.07.2025 | 12:10 |

Brasiliens Kaffeebauern stecken in der Krise. Im größten Kaffee-Exportland der Welt sorgen Dürre, Starkreden, extreme Hitze oder extreme Kälte in den Anbauregionen für Ernteausfälle. In brasilianischen Forschungseinrichtungen wird intensiv daran gearbeitet, den Kaffee an die sich verändernde Natur anzupassen.