Mima-Reporter: EM-Maskottchen Maddli

von Sandra Susanka 01.07.2025 | 12:10 |

Maddli ist das Maskottchen der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz: ein Bernhardinerwelpen. Der Bernhardiner ist quasi der Nationalhund der Eidgenossen. Mima-Reporterin Sandra Susanka ist unterwegs am Sankt Bernhard Pass in den Walliser Alpen.