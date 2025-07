Mima-Menschen: Antje Kühnle

von Dorte Störmann 15.07.2025 | 12:10 |

Antje Kühnle baut seit zwei Jahren in Brandenburg Tee an. Eigentlich in China, Indien oder Sri Lanka beheimatet - aber nicht zuletzt wegen des Klimawandels ist sie sicher: Auch regional können diese Pflanzen sehr gut gedeihen und den Markt ergänzen.