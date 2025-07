Luftakrobatik: Wie im Zirkus!

von Saadet Czapski 03.07.2025 | 12:10 |

Schon mal was von Luftakrobatik gehört? Bei der Sportart geht es darum, wie die Artisten im Zirkus an Seilen zu hängen und dort verschiedene Figuren in der Luft zu machen. Mima-Reporterin Saadet Czapski probiert die besondere Sportart aus!