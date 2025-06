"Lage in Gaza so schlecht wie noch nie"

06.06.2025 | 12:10 |

Der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Sam Rose, wirbt für mehr und effektivere Hilfe für die Palästinenser in Gaza. „Die Lage in Gaza ist so schlecht, wie noch nie“, so Rose.