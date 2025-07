Baberg: "Von Südeuropa lernen"

01.07.2025 | 12:10 |

Bei großer Hitze solle man sich ein Beispiel an Menschen in Südeuropa nehmen, so der Mediziner Henning Baberg: morgens lüften, gerade mittags die Sonne meiden und dann abends wieder lüften. Wichtig sei außerdem, ausreichend zu trinken.