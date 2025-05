"Omikron kommt jetzt langsam erst"

03.01.2022 | 13:00 |

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist am fünften Tag in Folge gestiegen. "Omikron kommt jetzt langsam erst und ist noch nicht auf den Intensivstationen angekommen", so Prof. Gernot Marx (Dt. Interdisziplinäre Vereinigung Intensiv- und Notfallmedizin).